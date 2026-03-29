Самый дешевый внедорожник Toyota показали в новом крутом виде

Новая модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года отправилась в продажу как самый дешевый внедорожник компании. Теперь автомобиль показали в крутом виде с различными модификациями.

Производитель подготовил разные наборы аксессуаров и дополнительного оборудования. Подробности стали известны Carscoops. Это пока концепты Toyota Land Cruiser FJ, но они отчетливо намекают на возможности персонализации автомобиля.

Базовая цена Toyota Land Cruiser FJ – от 39 000 долларов. В зависимости от рынка, это примерно на $10 000 дешевле Toyota Prado.

В длину автомобиль вытянулся на 4575 мм (колесная база 2580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. А к 2029 году добавят намного более мощный 200-сильный дизельный мотор объемом 2,8 л. На его базе не исключается появление гибридной модификации.

