Не только Bolt: Chevrolet готовит еще несколько дешевых электрокаров

Долгожданный дешевый электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения уже дебютировал официально. Пока автомобиль готовится к выходу на рынок, стало известно про еще несколько подобных моделей.

По информации InsideEVs, в ближайшие несколько лет на базе компонентов Chevrolet Bolt появится несколько автомобилей. Не все они непосредственно войдут в семейство Bolt, но будут похожих размеров и в том же ценовом диапазоне.

В General Motors пока не уточняют формат этих моделей. Учитывая, что новый Chevrolet Bolt дебютировал как хэтчбек, место кроссовера остается вакантным. Также не стоит "вычеркивать" компактный седан и даже пикап.

Модель Chevrolet Bolt EV скоро отправится в продажу как машина 2027 модельного года. Это глубоко модернизированный вариант предшественника. Но внешность получилась очень современной с эффектной светотехникой и новыми бамперами.

Запас хода Chevrolet Bolt 2027 составляет 400 км от батареи емкостью 65 кВтч. А мощность силовой установки равна 210 л.с. Цена Chevrolet Bolt 2027 – от 29 000 долларов.

