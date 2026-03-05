Самый дешевый седан Nissan 2026 года показали официально

Модель Nissan Versa – самый дешевый седан производителя в 2026 году для глобального рынка. Это долгожданный бюджетник, который показали официально после модернизации.

Более современную модель уже отправили в производство – конвейерная линия мексиканского завода начала работу. Производитель раскрыл подробности дизайна седана Nissan Versa на официальных фото.

Бюджетник Nissan претерпел рестайлинг для 2026 года. Компактный автомобиль получил полностью другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную палитру цветов для кузова.

В оформлении салона Nissan Versa изменилась отделка. Появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto на 9-дюймовом мониторе (12 дюймов в топовой модификации).

В движение автомобиль приводит 118-сильный двигатель. Рынок США Nissan Versa с ценой от 17 000 долларов уже покинул. Но производитель пока не уточнил возвращение модели после модернизации.

