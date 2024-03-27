Самый дешевый Mini 2024 года скоро отправится в продажу. Фото

Новый Mini Cooper S ранее показали на фото в сети. По меркам своего сегмента модель недорогая и станет самым дешевым предложением премиального бренда. Скоро новинка отправится в продажу.

Детали сообщает Carscoops. Скоро компания проведет живой дебют компактного хэтчбека в рамках Автошоу в Нью-Йорке. А пока объявили стоимость – цена Mini Cooper 2024 года от 33 195 долларов.

Как всегда, дизайн нового Mini оказался эволюционным, с узнаваемым силуэтом. Отдельные детали вновь вдохновлены ретро-темой. Это значит, что узнаваемые круглые фары никуда не делись. А задние фонари получили новую смелую треугольную форму.

Спереди на решетке установили заглушку в цвет кузова, а ниже в бампере есть воздухозаборник. Дизайнеры создали довольно спортивный и аккуратный стиль.

Двигатель Mini Cooper S 2024 пока только один – бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 2 л мощностью 201 сила, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

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