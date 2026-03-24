Самый дешевый Mercedes будет другим: машину показали до премьеры

Mercedes уже работает над своей самой дешевой моделью начального уровня. Новинка займет место A-Class и будет совсем другим автомобилем. До премьеры машину показали в сети.

Подробности стали известны Autocar. Там подготовили свой вариант возможного дизайна, однако производитель пока не раскрывает никаких подробностей. Но известно, что новая концепция автомобиля будет продиктована современной архитектурой MMA. Это значит, что в линейке появятся гибридные и полностью электрические модификации.

Немецкий производитель решил отказаться от ранних планов переключиться на продажи исключительно автомобилей высокого класса. Поэтому усилят акцент в том числе на более доступных машинах.

Ранее медиа сообщали, что Mercedes создаст преемника моделям A-Class и B-Class одним автомобилем. При этом новинка предложит уникальный формат, сочетающий черты кроссовера и минивэна. Производитель интригует и отмечает, что ничего подобного публика еще не видела.

Также отмечается, что новинка унаследует некоторые черты от кроссовера Mercedes GLA. В целом же стиль машины и ее концепция пока остаются секретами. В первую очередь новый Mercedes ориентируют на европейский рынок. Автомобиль ожидается к 2028 году.

