Самый дешевый Land Rover 2026 года впервые показали официально

Новый кроссовер Land Rover станет самой дешевой моделью производителя и вернет в линейку название Freelander. Это имя даже превратится в отдельную линейку автомобилей. Кроссовер впервые показали официально перед премьерой в 2026 году.

Подробности стали известны Motor1. Дизайн Land Rover Freelander 2027 модельного года пока не раскрыли полностью, но мы видим эффектную переднюю светотехнику.

Недорогой кроссовер Land Rover Freelander уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.

Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне, полностью электрические модификации и гибридные силовые установки. А дизайн получится характерным с фирменными элементами.

Также производитель готовит новую платформу EMA. На ней построят следующие поколения Range Rover Evoque, Velar и Land Rover Discovery Sport. Это самые компактные кроссоверы в линейке британского производителя.

