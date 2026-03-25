Kia создала еще один кроссовер дешевле Sportage. Фото

Бюджетный кроссовер Kia Seltos 2026 года дебютировал как практичный автомобиль, который в линейке позиционируется ниже модели Kia Sportage. Поэтому и дешевле. Теперь производитель создал еще одну машину.

Автомобиль с эффектным дизайном уже показали официально. А, как стало известно Carscoops, еще один Kia Seltos 2 поколения готовят к дебюту. На этот раз – для рынка США. Премьера состоится в апреле на Автошоу в Нью-Йорке.

Но снаружи автомобили будут фактически идентичными. Дизайн Kia Seltos 2 поколения стал намного современнее. Кроссовер получил более геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Новый Seltos 2026 модельного года построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro. В моторной линейке сохранили атмосферный двигатель объемом 2 л мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый турбомотор на 190 сил.

В дальнейшем появится гибридное исполнение, но о нем информацию пока не раскрывают. Цена Kia Seltos – от 12 000 долларов. Но в Америке модель станет дороже.

OBOZ.UA ранее рассказывал про дешевый кроссовер Hyundai.