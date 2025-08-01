Самый дешевый кроссовер Tesla показали с новым дизайном. Фото

Самая дешевая модель Tesla окажется совсем не таким автомобилем, которого многие ждали. Ее готовят к премьере. Тем временем машину показали в сети с новым дизайном.

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Новый электрический кроссовер Tesla Model Y 2026 года показали с вариантом возможной внешности на канале TALKWHEELS. Именно этот автомобиль станет базовой моделью. Это упрощенный вариант электрического кроссовера.

Ранее машину заметили в ходе дорожных испытаний с маскировкой на кузове. Однако известно, что автомобиль получит упрощенную светотехнику – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезнут.

Также упростят оснащение – в электрокаре не будет панорамной крыши и монитора для задних пассажиров. Все эти меры призваны снизить цену Tesla Model Y примерно до $35 000. Пока стоимость стартует с 45 000 долларов.

Слухов вокруг этой машины было много. Интересно, что все они основывались на официальных анонсах: компактный седан, маленький кроссовер, городской хэтчбек или небольшое стильное купе. Но все оказалось прозаичнее.

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