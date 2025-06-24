Долгожданный бюджетник Skoda показали впервые. Фото

Новая Skoda Epiq 2026 модельного года – долгожданный бюджетный кроссовер начального сегмента. Стильный электрокар ранее рассекретили как концепт, а теперь впервые показали вживую.

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Выход на рынок Skoda Epiq запланирован на 2026 год. Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Подробности сообщает Carscoops.

Отдаленно новая модель напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя тот прототип предвещает появление более крупной машины, которая тоже получит электрическую силовую установку.

Новый же бюджетник Skoda Epiq будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова 4,1 м. Привод у кроссовера будет передним. Мощность электрической силовой установки пока не называли.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq и окажется доступнее. Ожидается, что запас хода Skoda Epiq превысит 300 км. Цена модели – от 25 000 евро.

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