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Самый дешевый кроссовер Mazda 2024 года показали на официальных фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
780
Mazda CX-3

Компактная модель Mazda CX-3 – это самый дешевый кроссовер компании. Покупатели готовятся встретить обновленный автомобиль для 2024 модельного года. Машину показали на официальных фото.

О модели в подробностях сообщает Motor1. Автомобилю подкорректировали внешность в модификации Vivid Monotone благодаря ярким акцентам.

В салоне Mazda CX-3 2024 модельного года тоже произошли изменения. Компактный кроссовер получил новую мультимедийную систему на увеличенном мониторе диагональю 8,8 дюймов.

Mazda CX-3
Видео дня

Также японский компактный кроссовер получил модернизированный дизельный двигатель объемом 1,8 л. Бензиновый мотор оставили в линейке.

Машину можно заказать с механической и автоматической КПП. Привод – передний или полный. В продажу модернизированная модель поступит в феврале 2024 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о доступном и экономичном хэтчбеке Mazda, который прошел через обновление.