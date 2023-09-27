Самую дешевую модель Mazda с расходом 3,8 литра показали в обновленном виде. Фото

Компактный хэтчбек Mazda 2 – это самая дешевая модель компании на глобальном рынке. Европейские покупатели готовятся встретить обновленный автомобиль для 2024 модельного года с низким расходом топлива.

О машине в подробностях сообщает Carscoops. В основе автомобиля использован хэтчбек Toyota Yaris. Но свежее обновление призвано привнести в дизайн Mazda больше отличий от оригинала.

Так, после рестайлинга появились новые передний и задний бамперы, переработали фальшрадиаторную решетку и дверцу багажника. В оснащении появились цифровой щиток приборов, увеличенный экран мультимедийного комплекса, проекционный дисплей, люк в крыше, двухзонный климат-контроль.

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Новая Mazda 2 2024 модельного года – это только гибридный автомобиль. Силовая установка на базе бензинового мотора объемом 1,5 л вместе с электрическим двигателем выдает мощность 116 л.с. (169 Нм крутящего момента).

Средний расход топлива Mazda 2 Hybrid – 3,8 л/100 км. В продаже машина появится до конца 2023 года.

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