Новая недорогая модель Mazda удивит всех: что известно о машине

У недорогой спортивной модели Mazda MX-5 вырисовалось интересное будущее, которое порадует фанатов автомобиля и удивит всех остальных. Компания готовит новый автомобиль по своим бунтарским правилам. О машине появились некоторые детали.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Концепт Mazda Iconic SP – смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show. Многие тогда восприняли автомобиль исключительно как шоу-кар: красивый, но нереальный.

Дизайнер автомобиля Масаши Накаяма ранее отметил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой появления серийной модели. Очевидно, что похожим образом будет выглядеть новый японский спорткар Mazda MX-5.

А теперь нас заинтересовали технические подробности. В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения. Это самый большой двигатель в истории модели.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. Интересно, что на этом фоне Toyota и Honda тоже решили активизироваться в направлении "народных" спорткаров.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новую мощную модель Hyundai.