Самый дешевый кроссовер BMW будет выглядеть как электромобиль. Фото

Кроссовер BMW X1 2027 модельного года станет самым дешевым в линейке производителя. Автомобиль получит настолько современный дизайн, что будет выглядеть как настоящий электромобиль.

Но это именно то, что и задумывали в BMW. Carscoops показывает модель BMW X1 2027 на новых живых фото. Автомобиль постепенно готовят к премьере.

Машину в исполнении с двигателем внутреннего сгорания опять показали как предсерийный испытательный прототип. А над полностью электрической модификацией BMW iX1 2027 года производитель работает параллельно.

Ожидается, что обе модели BMW получат внешность в новом стиле Neue Klasse. Этот дизайн с отсылками к классическим автомобилям бренда впоследствии распространится на всю линейку.

Множество новых элементов уже заметны в дизайне. Появятся другие бамперы, измененная светотехника и фирменная сдвоенная фальшрадиаторная решетка, которая теперь будет представлена компактными отверстиями вертикальной ориентации. Фактически, прототипом дизайна стал новый электрический кроссовер BMW iX3.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, Subaru подготовила к премьере практичный электрический кроссовер.