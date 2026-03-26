Новый недорогой кроссовер Subaru всех удивит. Фото

Новый кроссовер Subaru присоединится к сегменту крупных электрических SUV, но станет недорогим его представителем. Вдобавок автомобиль всех удивит высокой мощностью.

Видео дня

Как стало известно Motor1, премьера электромобиля Subaru состоится в апреле на Автошоу в Нью-Йорке. При этом название модели Subaru пока не раскрывают. Машину уже показали на первом фото.

Дизайн не рассекретили полностью, но светотехника на затемненном тизере напоминает модели Subaru Solterra и Trailseeker. Такой прием стилистически объединит линейку EV Subaru.

Известно, что машина является перелицованным вариантом кроссовера Toyota Highlander 2027 модельного года, который теперь является электрокаром. Кузов и техническая спецификация будет соответствовать оригиналу.

Салон Toyota Highlander 2027 (на 6 или 7 мест) с длиной кузова 5050 мм обеспечит очень практичное пространство внутри машины. Запас хода – 430 или 515 км в зависимости от модификации. Мощность силовых установок – от 220 до 338 л.с. А новая Subaru предложит более высокую отдачу – до 420 сил.

