Самый дешевый кроссовер Bentley показали вживую: совсем другое авто

Самый дешевый кроссовер Bentley окажется совсем другим автомобилем в сравнении со всеми моделями компании. Ведь это первый электромобиль производителя. Машину показали вживую до премьеры.

Видео дня

Электромобиль Bentley вдобавок станет самой дешевой моделью британского бренда. Машину показали на канале Carspotter Jeroen. На испытаниях опять поймали прототип в камуфляже. О подробностях дизайна говорить рано, но уже можно отметить довольно низкий силуэт.

Bentley присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый электрический кроссовер Skoda.