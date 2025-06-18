Самый дешевый кроссовер Audi показали в подробностях. Фото

Новая Audi Q3 3 поколения – теперь самый дешевый кроссовер немецкого производителя. Автомобиль на базе Volkswagen Tiguan 2025 года в подробностях показали после официальной премьеры.

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С машиной близко познакомились на канале Autogefühl. Модель Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Вдобавок автомобиль может стать самой популярной моделью Audi.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

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