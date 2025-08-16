Самый дешевый кроссовер Audi на базе VW Golf показали с новым дизайном

Компактная модель Audi Q2 на базе VW Golf является самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Автомобиль показали с новым и более современным дизайном в стиле старших моделей.

Проект разработали как вариант стилистического решения новой Audi Q2 на канале TALKWHEELS. Однако после остановки производства преемник не планируется. А роль самого доступного кроссовера теперь занимает новая Audi Q3 3 поколения.

Новый автомобиль, который недавно рассекретили официально, совсем не похож на предшественника. Но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

