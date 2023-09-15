Самый дешевый кроссовер Alfa Romeo показали в сети до премьеры

Alfa Romeo Junior – самый маленький и дешевый кроссовер итальянского бренда. Ранее в сети рассекретили дизайн новинки до премьеры. А теперь на основе тех изображений создали качественные рендеры, которые можно рассмотреть в деталях.

Об этом сообщает Motor1. Несмотря на то, что новый кроссовер Alfa Romeo Junior (пока рабочее название, но велика вероятность того, что именно под таким именем автомобиль отправится в продажу) представят в 2024 году, можно посмотреть на реалистичные изображения.

Кузов непривычно компактный для бренда, а спереди за преемственность стиля отвечает фирменная треугольная решетка. Заметна сложная пластика переднего бампера, а ручки задних дверей замаскировали в стойках.

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Автомобиль будет представлять сегмент B-SUV. Однако Alfa Romeo выступает в премиальном секторе – в этой связи интересно, что у BMW и Mercedes нет кроссоверов такого размера. В соперники можно разве что навязать Audi A1 allstreet с пластиковым обвесом на кузове, но и эта модель все же является просто городским хэтчбеком.

Новый кроссовер Alfa Romeo Junior 2024 модельного года построят на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Junior получит мощность 136 л.с. А электромобиль – 156 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечит около 400 км запаса хода.

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