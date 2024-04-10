Самый дешевый кроссовер Alfa Romeo 2024 года представили с ярким дизайном

Новый кроссовер Alfa Romeo Milano 2024 года представили официально. Это самая дешевая модель итальянского производителя в популярном сегменте. Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel, но отличается ярким дизайном.

Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Детали о новинке стали известны Motor1.

Дизайн Alfa Romeo Milano демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Milano получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Milano Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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