Новый внедорожник Toyota дешевле Land Cruiser раскрыли официально

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 – более дешевый вариант модели Land Cruiser. Фактически две машины разделяют платформу и мотор, а также выполнены в похожих габаритах. Модель следующего поколения представили официально.

Об этом сообщили на сайте японского производителя. Дебют Toyota 4Runner 2025 модельного года можно назвать долгожданным, ведь у модели много поклонников. Старт продаж состоится до конца 2024 года.

Toyota 4Runner в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Модель Toyota 4Runner 6 поколения построена на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль будет родственником новых Land Cruiser 300 и 250. Но дизайн соответствует именно пикапу – в этом плане компания проделала ленивую работу.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с. Ориентировочная цена Toyota 4Runner в 2024 году – около 40 000 долларов.

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