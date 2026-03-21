Самый дешевый Fiat 500 показали официально. Фото

На падение популярности электромобилей Fiat отреагировал появлением в линейке модели 500 самой дешевой модификации с бензиновым двигателем. Компактный автомобиль уже рассекретили официально и показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что в актуальном поколении модель Fiat 500 создавалась как электромобиль. Однако тенденции изменились, а спрос на машины с ДВС остался основной движущей силой на рынке.

Новый Fiat 500 в бензиновом исполнении присоединился к электрической модификации, которая дебютировала раньше. Хотя отличий в дизайне почти нет.

От электромобиля Fiat 500 новинка внешне почти не отличается. Разве что можно обратить внимание на дополнительную вентиляционную прорезь в переднем бампере.

Гибридная силовая установка Fiat 500 ("мягкий гибрид") построена на базе бензинового трехцилиндрового двигателя объемом 1 л мощностью 65 л.с. Гибридный привод снижает выбросы вредных веществ и делает машину доступнее – это и было целью разработчиков. Цена Fiat 500 Hybrid стартует с 17 000 евро.

