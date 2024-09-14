Самый дешевый электрокроссовер Peugeot начали продавать в Украине

Стало известно, сколько будет стоить самый дешевый электрический кроссовер Peugeot в Украине. На компактную модель e-2008 объявили гривневую цену после рестайлинга. Автомобиль оказался одним из наиболее доступных предложений в своем сегменте.

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О машине сообщили на украинском сайте автопроизводителя. В первую очередь новый Peugeot e-2008 привлекает внимание свежим дизайном. В ходе модернизации заменили бамперы, "нарисовали" увеличенную панель на месте решетки спереди, изменили графику фар и задних фонарей.

Отличительный элемент – тройные полоски дневных ходовых огней, которые моментально выделяют машину в потоке. Появились новые колесные диски и цвета кузова.

Силовая установка Peugeot e-2008 2024 модельного года выдает 156 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км.

В оснащении Peugeot e-2008 есть климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, подогрев сидений, парктроник. Цена Peugeot e-2008 в Украине – от 1 401 500 гривен.

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