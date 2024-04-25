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Самый дешевый электрокроссовер Mini получил стильный дизайн. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Mini Aceman

Новый Mini Aceman – компактная модель. Это самый дешевый электрический кроссовер (доступнее Countryman), модель уже раскрыли официально в деталях. Долгожданную машину готовят к выходу на рынок.

OBOZ.UA напоминает, что новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант. Но дизайн выполнили в стиле других моделей бренда.

На фото показали автомобиль, который выглядит как Mini в привычном стиле. Знакомый силуэт, контрастная крыша, геометричные формы.

Mini Aceman

Однако уже заметно, что новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman 2024 года, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Серийный Mini Aceman очень похож на концепт 2022 года.

Mini Aceman

Кроссовер Mini Aceman, который поступит в продажу в конце 2024 или начале 2025 года, предложит 184 л.с. в базовом исполнении и 218 л.с. в более мощной конфигурации. Батарея емкостью 42 кВтч обеспечивает запас хода 310 км, более крупный блок на 54 кВтч – 405 км.

Ранее OBOZ.UA показывал новый семейный кроссовер Opel.