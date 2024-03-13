Самый дешевый электрокар Volkswagen стал мощнее и получил запас хода 600 км

Мощный Volkswagen ID.3 GTX с большим запасом хода представили официально. Это топовая модификация самого дешевого электромобиля VW. Машина получила мощные моторы и новый дизайн, чтобы отличаться от стандартной модели.

Автомобиль показали на сайте Volkswagen. Предполагалось, что новинка может получить другое имя. Спортивные хэтчбеки Volkswagen известны во всем мире под лейблом GTI. Однако на самых мощных электрокарах компания уже какое-то время использует шильдик GTX. В итоге новый ID.3 как раз получил такой индекс.

Очевидны отличия дизайна модели в сравнении со стандартной машиной. Появился новый обвес – заменили передний и задний бамперы, накладки на пороги под дверями. Эти элементы получили более сложную пластику.

Есть новые колесные диски большого размера. Все это помогает хэтчбеку выглядеть более агрессивно.

Силовая установка получила мощность 286 или 326 л.с. в зависимости от исполнения. Это позволит машине разгоняться до 100 км/ч за 6 и 5,6 секунд соответственно. Запас хода VW ID.3 GTX равен 600 км.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Mini с электрической силовой установкой.