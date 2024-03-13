Самый дешевый электрокроссовер Mini показали на фото до премьеры

Новый Mini Aceman – самый дешевый электрический кроссовер британского бренда. Автомобиль окажется компактнее и доступнее Countryman. Недорогую модель с готовятся представить уже в 2024 году. Машину показали на новых фото до премьеры.

Детали рассказали на сайте Carscoops. Новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант. Но дизайн выполнят в стиле других моделей бренда.

На фото показали готовый к производству кроссовер Mini Aceman. Внешне автомобиль похож на другие модели компании. Длина кузова составляет 4076 мм при колесной базе в 2606 мм.

Новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman 2024 года, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Как видно, серийный Aceman очень похож на концепт 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman, который поступит в продажу в 2025 году, предложит 184 л.с. в базовом исполнении и 218 л.с. в более мощной конфигурации. Запас хода – до 400 км. Премьера состоится 24 апреля.

Ранее OBOZ.UA показывал новые недорогие модели Skoda, которые появились в Украине.