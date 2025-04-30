Новую модель Mercedes показали в самом дешевом варианте. Фото

Новый Mercedes CLA 3 поколения уже рассекретили официально, а теперь показали в самом дешевом варианте. Это наиболее недорогой электрический седан немецкой компании. Но модель предложит разнообразие модификаций.

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Модель Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года пока рассекретили как седан (который вырос до 4,7 м в длину), затем покажут универсал. Motor1 показал, как выглядит самый дешевый CLA.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 3 поколения стартует с 55 000 евро в электрической модификации. Позже состоится рыночный дебют модели с ДВС, такой автомобиль окажется дешевле.

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