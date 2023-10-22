Самые роскошные семейные авто: какие модели выбрать, если бюджет не ограничен

Для тех, кто может приобрести авто по цене выше средней, эксперты составили рейтинг роскошных семейных моделей. К счастью, сегодня роскошь доступна во всех формах, размерах и ценах, и в разных сегментах рынка есть первоклассные семейные автомобили, которые дают вам больше комфорта, простора и отдыха за меньшую сумму.

Издание Car Buzz обнародовало топ лучших транспортных средств для нужд семьи в разных сегментах. В список лидеров попали Audi, Toyota и Volvo.

Audi A6 Allroad

Audi A6 создан для семей, желающих удобства и роскоши. Не каждый хочет приобрести внедорожник, поэтому A6 Allroad является находкой как универсал с небольшой подъемностью и способностью преодолевать сложную местность. Два ряда сидений вмещают пять человек с достаточным пространством для ног. 3,0-литровый V6 с турбонаддувом предлагает 335 лошадиных сил, полностью используя полный привод quattro.

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Volvo XC90

XC90 позиционируется как роскошный семейный внедорожник, и его постоянные обновления гарантируют, что он остается жизнеспособным конкурентом более новым машинам, таким как Mercedes-Benz GLE-Class. В трех рядах XC90 можно разместить семь человек. Интерьер акцентирует внимание на естественном освещении благодаря использованию ясеня и мягкой коже Nappa, а опциональная задняя пневматическая подвеска поможет вам спокойно "плыть" по дороге. Выбирая комплектацию Ultimate за 70595 долларов США, вы получаете звуковую систему Harman Kardon с 14 динамиками. Трансмиссия B6 объединяет четырехцилиндровый двигатель мощностью 295 л.с. с двойным наддувом и полным приводом.

Toyota Sienna

Одни из лучших роскошных автомобилей – это минивэны с достаточным пассажирским пространством и удобными кожаными сиденьями. Toyota Sienna не стала исключением. В стандартной комплектации имеется множество драйверов и функций безопасности. На вершине этой роскоши находится Platinum, который стоит 52645 долларов США. За эти деньги получите 2,5-литровый четырехцилиндровый гибридный двигатель с 245 л.с. Среди дополнительных функций: 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, подогрев руля, подогрев и вентиляция сидений.

Hyundai Palisade

Семиместный Hyundai Palisade стал одним из любимых среднеразмерных семейных внедорожников. В сиденьях Ergo-motion используются воздушные подушки для поддержания тела и уменьшения усталости, а отделка потолка из микрофибры придает атмосфере салона мягкость. VIP-персоны во втором ряду получают кресла с подогревом и вентиляцией с подголовником с крыльчатками для максимального отдыха, а солнцезащитные зонты на заднем стекле добавят приватности. Даже сиденья третьего ряда имеют подогрев. У всех моделей есть 3,8-литровый газовый двигатель V6.

Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Platinum

Cadillac Escalade ESV с удлиненной колесной базой – это первоклассный полет на малой высоте. 38-дюймовая изогнутая панель приборов OLED и информационно-развлекательные дисплеи в сочетании с деревянной отделкой и сиденьями салона соединяют обаяние старого мира с современными технологиями, благодаря чему стартовая цена в 106 095 долларов выглядит вполне оправданной. Модель имеет 3,0-литровый дизельный двигатель мощностью 277 л. или 6,2-литровый V8 мощностью 420 л.

Lincoln Navigator

3,5-литровый двигатель EcoBoost с двойным турбонаддувом является одновременно мощным и плавным. Просторные сиденья второго и третьего рядов также украшены качественными материалами, а с панорамной крышей Vista Roof открывается отличный вид. Два пассажирских сиденья могут заменить многоместное сиденье в центральном ряду, что делает авто комфортным и семиместным.

Lexus RX Hybrid

2,5-литровый гибридный двигатель обещает 246 л.с. и 233 фунт-фут крутящего момента с вариаторной коробкой передач в вариантах FWD за 59 080 долларов США или AWD за 60 680 долларов США. Интерьер предлагает кожаную отделку Lexus NuLuxe, различные варианты обработки дерева по выбору и интерфейс Lexus с 14-дюймовым сенсорным дисплеем с интеллектуальным помощником. Lexus, как и Volvo, нацелен на безопасность.

Lucid Air Grand Touring

Grand Touring выдает 1050 л.с. от двух электродвигателей и разгоняется до 100 км/ч в 2,6 секунды, проезжая 830 км на зарядке. И это даже не самая мощная производная Air. Но кроме производительности это роскошный седан, который может конкурировать с культовым S-классом. Это практичная, стильная и просторная модель.

Volvo V60 Recharge

V60 Recharge – это гибрид от электросети мощностью 455 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 4,3 секунды. Он вмещает пятерых пассажиров. Volvo традиционно наполнен безопасностью и инновациями, с адаптивным круиз-контролем DrivePilot, встроенным в Google, великолепной звуковой системой Bowers & Wilkins и множеством систем помощи водителю.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid Pinnacle

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid, в частности, в комплектации Pinnacle, является вершиной роскоши для линейки минивэнов Stetalntis. Электродвигатель включает в себя раздвижную дверь с электроприводом, заднюю дверь багажника и доступную систему Stow'n Vac.

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