Самые дорогие авто в мире: рейтинг 2024 года

Автомобили, ценник на который кажется заоблачным, это в действительности шедевры инженерной мысли, которые переопределяют пределы производительности, дизайна и функциональности. Это не транспортное средство в узком смысле этого слова, а настоящее произведение искусства.

Самые дорогие автомобили в мире оснащены новейшими функциями безопасности, передовыми развлекательными технологиями, исключительно удобным интерьером и широкими возможностями персонализации. Издание Forbes India собрало десятку таких моделей и рассказало об их особенностях.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Стоимость этого родстера составляет около 30 миллионов долларов. Он оснащен 6,75-литровым двигателем V-12 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает мощность 563 л. с. при пиковом крутящем моменте, 820 Нм. Корпус автомобиля изготовлен из углерода, стали и алюминия. Его длина составляет 5,3 метра, а ширина – 2 метра. Инновационная краска для кузова превращает La Rose Noire Droptail в настоящего хамелеона, цвет которого зависит от угла обзора. Дизайн автомобиля вдохновлен лепестками розы Блэк Баккара, произрастающей во Франции.

Rolls Royce Boat Tail

Boat Tail, преемник потрясающего Sweptail, представленного в 2017 году, отличается характерным двухцветным экстерьером и высококачественной отделкой. В салоне можно найти такой роскошный девайс, как холодильник для шампанского. Задняя часть Boat Tail является новой интерпретацией деревянных задников классических автомобилей Rolls-Royce 1930-х годов.

Bugatti La Voiture Noire

Название этого монстра переводится с французского, как "черный автомобиль". La Voiture Noire оснащен мощным 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Тот может похвастаться поразительной мощностью в 1479 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Его отличительными чертами являются роскошные колеса, нестандартная передняя панель и задний значок, на котором подсвечивается название бренда Bugatti.

Pagani Zonda HP Barchetta

Конюшня Pagani Automobili была основана в 1992 году Орасио Пагани и сейчас является уважаемым итальянским производителем одних из самых желанных автомобилей в мире. Бренд сознательно ограничивает объемы производства, что выделяет его на фоне Lamborghini и Ferrari, и делает модели действительно культовыми. Zonda HP Barchetta даже на их фоне отличается, ведь таких машин было выпущено всего три, одна из которых была зарезервирована для самого Орасио Пагани.

SP Automotive Chaos

Известный греческий автомобильный дизайнер Спирос Панопулос представил два высокопроизводительных автомобиля, в которых использованы новейшие материалы. Версия SP Automotive Chaos Earth, которая может похвастаться мощностью 2048 лошадиных сил, является стандартной моделью. Однако вариант Zero Gravity поднимается на ступеньку выше и благодаря четырехцилиндровому двигателю V-10 выдает аж 3065 "лошадок". Эта версия разгоняется от нуля до 100 км/ч всего за 1,55 секунды.

Rolls Royce Sweptail

Sweptail – культовый автомобиль, возрождающий традиции кузовных автомобилей Rolls-Royce 1920-х и 1930-х годов с их характерными линиями крыши. Передняя часть Sweptail отображает элементы дизайна Phantom Coupé до рестайлинга: круглые фары с отдельными прямоугольными светодиодами дневного света и крупнейшую среди современных моделей радиаторную решетку, обрамленную матовым алюминием.

Bugatti Centodieci

Centodieci является данью 110-летнему наследию исключительного дизайна и производительности бренда Bugatti, но при этом он отдает дань и его инновациям. Переосмысливая культовый EB110, Centodieci не только отражает суть своего исторического вдохновения, но и продвигает его в современную эпоху благодаря непревзойденным характеристикам и авангардному дизайну. Чтобы сделать эту модель совершенно особенной, было выпущено всего 10 экземпляров.

Mercedes Maybach Exelero

Mercedes-Benz Exelero была создана в 2004 году немецким подразделением Goodyear Fulda. Построенный на базе Maybach, Exelero оснащен тем же легендарным двигателем V12 с двойным турбонаддувом, обеспечивающим впечатляющую мощность 690 лошадиных сил и крутящий момент 1020 Нм. Дизайн авто минимизирует аэродинамическое напряжение. Концепт-кар Mercedes-Benz Maybach Exelero весом 2660 кг может похвастаться крепкой конструкцией. Разгоняясь до максимальной скорости 351 км/ч, он опережает многие другие концепт-кары.

Pagani Huayra Codalunga

Модель была создана по просьбе двух коллекционеров, пожелавших создать автомобиль, вдохновленный классическим дизайном гоночных автомобилей 1960-х годов, и при этом оснащенный всеми достижениями конюшни Pagani. В результате получилась суперстильная Huayra Codalunga, имеющая под капотом двигатель V-12 мощностью 828 лошадиных сил.

Bugatti Divo

Хотя Divo имеет сходство со своим более доступным аналогом Chiron, однако функции, которыми он оборудован, оправдывают эту разницу в цене. Он может похвастаться более легкими колесами, интеркулером из углеродного волокна и идеальной шумоизоляцией. Несмотря на то, что оба автомобиля обладают одинаковой мощностью 1500 лошадиных сил, Divo отличается уникальной аэродинамической схемой, что позволило ему обойти Chiron на тестовой трассе Nardo аж на 8 секунд.

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