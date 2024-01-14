Самые дешевые новые авто 2024 года: для тех, кто не любит транжирить деньги

Цены на автомобили продолжают расти, и все труднее найти качественную машину по выгодной сделке. Производители стараются постоянно усовершенствовать модели, используя современные технологии, но все это влияет на стоимость.

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Издание Motor Trend опубликовало список самых дешевых автомобилей 2024 года. Если у вас ограничен бюджет, выбирайте вариант из списка ниже.

Mazda 3

Автомобиль имеет 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 191 лошадиную силу. Вам будет трудно найти другую модель на пять мест в салоне за $25 355.

Honda Civic

Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил. Но вы также можете выбрать комплектацию с 1,5-литровым турбодвигателем. Цены начинаются с $25 000.

Subaru Impreza

Subaru имеет действительно отличную управляемость, полный привод и 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый базовый двигатель, выдающий 152 лошадиные силы. Цены начинаются с $24 000.

Toyota Corolla

Автомобиль поражает внутренним пространством и высокими показателями безопасности. Базовая Corolla оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 169 лошадиных сил. Цена – от $22 900.

Volkswagen Jetta

Езда и управляемость далеки от идеала, интерьер выглядит дешевле, чем есть. Но базовый 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 158 лошадиных сил позволяют автомобилю двигаться быстрее, чем его конкуренты, потребляя при этом меньше топлива. Цена – от $22 500.

Hyundai Elantra

Просторный автомобиль имеет лучшую модель безопасности 2022 года IIHS. В 2024 году Elantra улучшили внешний вид и это делает его самым лучшим бюджетным выбором в сегменте компактных автомобилей. Базовая модель оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Цены – от $22 000.

Nissan Sentra

Авто имеет привлекательный внешний вид и большое внутреннее пространство. 2,0-литровый четырехрядный двигатель выдает 149 лошадиных сил. Цены – от $22 000.

Kia Forte

Компактный автомобиль имеет 2,0-литровый двигатель, выдающий 147 лошадиных сил. Цены – от $21 000.

Mitsubishi Mirage

Несмотря на то, что автомобиль весит почти вдвое меньше, чем средний автомобиль 2024 года, его динамика вождения далеко не идеальна, а производительность незначительна. Даже если учесть то, насколько недорогим является Mirage, его минусы значительны. Цены – от $18 000.

Nissan Versa

Это фактически последний дешевый субкомпактный автомобиль. Экономия топлива совсем неплохая, его 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с атмосферным наддувом выдает 122 лошадиных сил. Дорожный шум может быть проблемой в салоне. Цены – от $17 400.

Ранее OBOZ.UA публиковал новые недорогие кроссоверы, которые эксперты советуют покупать в 2024 году.

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