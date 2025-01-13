Самые безопасные авто: названы бренды-лидеры

Когда речь заходит о покупке нового или подержанного автомобиля, безопасность является главным приоритетом для большинства водителей. Современные авто оснащены различными системами безопасности, такими как подушки безопасности, ABS, ESP, которые помогают минимизировать последствия столкновения.

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Эксперты составили рейтинг надежных автомобилей на основе данных, предоставленных Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA). Хотя эти модели стоят дороже, они сэкономят значительные суммы денег в долгосрочной перспективе, поскольку снижают риск ДТП, которые могут привести к значительным материальным убыткам.

Мазда

В 2024 году ряд моделей (в частности Mazda3, CX-30, CX-5, CX-90 PHEV и CX-90 MHEV) соответствовали критериям NHTSA по 5-звездочному рейтингу безопасности.

Mazda также заняла высокие позиции в рейтинге безопасности IIHS за 2024 год. Транспортные средства, которым IIHS присвоил рейтинги Top Safety Pick Plus, включают авто разных размеров, от категории малых автомобилей (хэтчбеки и седаны Mazda 3) до небольших внедорожников (CX-30 и CX-50) и внедорожников среднего размера (CX-70, CX – 70 PHEV, CX-90 и CX-90 PHEV).

Genesis

Роскошные автомобили Genesis часто принимают за Bentley, но на самом деле их производит Hyundai, и многие имеют высокую оценку безопасности. В 2024 году NHTSA присвоило многим автомобилям Genesis пятизвездочный рейтинг. Это, в частности, касается G80, GV60 и GV70.

IIHS также наградил транспортные средства Genesis самыми высокими рейтингами безопасности. GV60 получил такую же награду в категории небольших внедорожников, а три автомобиля Genesis (Electrified GV70, GV70 и GV80) отличились Top Safety Pick Plus в категории роскошных внедорожников среднего размера.

Acura

Как высококлассный брат Honda, Acura предлагает несколько роскошных моделей. Бренд имеет отличную репутацию по безопасности как у NHTSA, так и у IIHS – оказывается, намного лучше, чем сама Honda.

В линейке NHTSA каждая модель Acura 2024 получила пять звезд общего рейтинга безопасности. В рейтинге IIHS три модели Acura заняли лучшие позиции по надежности на дороге. Хэтчбэк Integra получил награды в категории малых автомобилей, а MDX и RDX отметили в сегменте роскошных внедорожников среднего размера. В конце концов отсутствие Acura в списке самых опасных автомобилей iSeeCars также свидетельствует о низком уровне аварий со смертельным исходом.

BMW

BMW – бренд с лучшими рейтингами. К примеру, BMW 3 Series получил пять звезд от NHTSA за модель 2024 года.

BMW получил рейтинг Top Safety Pick для многих автомобилей в своей линейке. Всего в рейтинг вошли пять автомобилей, причем 5-Series получила лучший выбор безопасности в категории больших роскошных автомобилей, а X1 и X2 – в категории малых внедорожников. X3 является одной из самых надежных моделей BMW по оценкам IIHS.

Lexus

Технически Toyota производит автомобили Lexus, но маркировка класса люкс может иметь значение для рейтингов безопасности. Несколько моделей Lexus 2024, включая ES 300H и RZ 450E, получили пять звезд от NHTSA. Lexus также занял высокую позицию в обзоре безопасности IIHS за 2024 год. Пять моделей Lexus получили рейтинг Top Safety Pick от IIHS, включая RZ и UX в категории малых джипов.

В 2023 году Lexus получил шесть наград за такие автомобили как ES350, RZ, UX, NX, NX Plug-in Hybrid и RX от IIHS.

Hyundai

В 2024 году Hyundai получил девять наград Top Safety Pick от IIHS, но это не значит, что бренд является одним из самых безопасных. Несмотря на то, что такие модели, как Elantra, Sonata, Tucson и Palisade, были лучшими по безопасности, Hyundai все еще имеет чрезвычайно высокие показатели смертельных случаев, согласно данным NHTSA.

Согласно обзору данных о ДТП, проведенном компанией iSeeCars (на основе данных NHTSA), Hyundai был пятым самым опасным автомобилем в модельном ряду с одним из самых высоких показателей смертельных исходов после Tesla, Kia, Buick и Dodge. Hyundai Venue. У Hyundai Kona, например, уровень смертности среди пассажиров в 2,3 раза превышал средний. Интересно, что Hyundai владеет многими другими брендами автомобилей, включая Kia, Ioniq и Genesis, причем эти бренды – особенно Genesis – в целом работают гораздо лучше.

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