Самую доступную модель Mini показали в деталях на новых фото

Новая модель Mini Cooper S 2024 года является стартовым предложением компании и самым доступным автомобилем бренда. Стильный хэтчбек показали на свежих фото в подробностях. Скоро новинка отправится в продажу.

OBOZ.UA напоминает, что компактный хэтчбек подготовили к дебюту в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Уже известна цена Mini Cooper 2024 года – от 33 195 долларов.

Как всегда, дизайн нового Mini оказался эволюционным, со знакомым силуэтом. Отдельные детали вновь вдохновлены ретро-темой. Это значит, что характерные круглые фары никуда не делись. А задние фонари получили новую смелую треугольную форму. В целом дизайн выполнили в стиле нового электрокара Mini.

Спереди на решетке установили заглушку в цвет кузова, а ниже в бампере есть воздухозаборник. Дизайнеры создали довольно спортивный и аккуратный стиль.

Двигатель у Mini Cooper S 2024 пока только один – бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 2 л мощностью 201 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый семейный кроссовер Hyundai, который появился на украинском рынке – уже объявлена минимальная цена.