Самая дешевая модель Jeep скоро покинет рынок. Фото

Компактный кроссовер Jeep Renegade – самая дешевая модель американского производителя. Автомобиль пользовался достаточной популярностью, но скоро покинет рынок. Компания уже готовится сворачивать производство.

Как стало известно Auto Motor und Sport, основная причина – возраст модели Jeep Renegade, которую производят с 2014 года. Другие бренды, которые тоже входят в концерн Stellantis, уже перевели свои компактные кроссоверы на обновленные платформы.

Пока производитель хранит молчание, ео ранее сообщалось, что новый Jeep Renegade 2027 года (ориентировочная дата) активно разрабатывают.

В руководстве компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Ожидается, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения. Однако учитывая замедление рынка EV, могут появиться гибридные и полностью бензиновые варианты.

В компании готовят к выходу на рынок еще две недорогие машины. Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. Модель на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland уже рассекретили. Также новый Jeep Cherokee 2025 года готовят к полноценной премьере.

