Долгожданного недорогого соперника Tesla показали до премьеры. Фото
Главный соперник Tesla – Rivian – не позволяет компании расслабиться и наращивает продажи. Повысить популярность производителя поможет и новый недорогой электрический кроссовер. Его показали до премьеры на фото.
Долгожданный электромобиль Rivian R2 оказался на дороге в рамках ходовых испытаний. Об этом стало известно Carscoops. Появление машины говорит о том, что рыночный дебют приближается.
Ранее новый Rivian R2 показали как концепт. Теперь это самый доступный электрокар в линейке американского стартапа.
В дизайне R2 в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.
Сообщалось, что новый Rivian R2 2026 года будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд. А в дальнейшем появится компактная модель Rivian R3.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный внедорожник Mitsubishi.