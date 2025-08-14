Долгожданного недорогого соперника Tesla показали до премьеры. Фото

Главный соперник Tesla – Rivian – не позволяет компании расслабиться и наращивает продажи. Повысить популярность производителя поможет и новый недорогой электрический кроссовер. Его показали до премьеры на фото.

Долгожданный электромобиль Rivian R2 оказался на дороге в рамках ходовых испытаний. Об этом стало известно Carscoops. Появление машины говорит о том, что рыночный дебют приближается.

Ранее новый Rivian R2 показали как концепт. Теперь это самый доступный электрокар в линейке американского стартапа.

В дизайне R2 в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Сообщалось, что новый Rivian R2 2026 года будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд. А в дальнейшем появится компактная модель Rivian R3.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный внедорожник Mitsubishi.