С какой скоростью должны двигаться оба водителя? Непростая задача по ПДД

Согласно Правилам дорожного движения, проезд через перекресток, находящийся в жилой зоне, имеет определенные ограничения скорости. Если территория обозначена дорожным знаком 5.34 "Жилищная зона", то на таком участке движение должно происходить в соответствии со специфическими требованиями.

Видео дня

Знак "Жилая зона" указывает на необходимость соблюдать ограничение скорости не более 20 км/ч на всей территории, обозначенной этим знаком. В то же время важно помнить, что на участках, не имеющих знаков, требования по скорости действуют аналогично.

Участки, не имеющие знаков, не отмечены специально, однако скорость здесь также должна быть ограничена. Водители, двигающиеся в жилых зонах или пешеходных зонах, должны учитывать эти правила и не превышать скорость 20 км/ч. Это важно для обеспечения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Рассмотрим тест для проверки ваших знаний по ПДД. На изображении показан перекресток с двумя автомобилями. Желтый автомобиль поворачивает направо, въезжая в жилую зону, обозначенную соответствующим знаком. В этот момент серый автомобиль включил левый указатель и уезжает из жилой зоны, продолжая движение в город.

Как должны двигаться водители этих автомобилей в соответствии с ПДД?

Водитель желтого автомобиля, въезжая в жилую зону, должен двигаться со скоростью не более 20 км/ч, поскольку предусматривает пункт 12.5 Правил дорожного движения. Что касается водителя серого автомобиля, он выезжает из жилой зоны и продолжает движение по городу. Согласно пункту 12.4 ПДД, ему разрешено двигаться со скоростью до 50 км/ч.

Таким образом, верный ответ: водитель желтого автомобиля должен двигаться со скоростью не более 20 км/ч, а водитель серого автомобиля может ехать со скоростью до 50 км/ч.

Это важно помнить при проезде жилых зон и изучении ПДД для безопасного и правильного движения на дороге.

Ранее OBOZ.UA предлагал водителям проверить знания по сигналам регулятора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.