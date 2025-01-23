Renault создаст новый бюджетник с ценой около 20 000 евро: что известно

Renault заинтересована завоевать сегмент бюджетных автомобилей в Европе. За такие машины в большей степени отвечает бренд Dacia, который как раз занят разработкой нового автомобиля с ценой около 20 000 евро.

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Знаменитый бюджетник Dacia Sandero – самая доступная модель румынского бренда. Автомобиль нового поколения является перспективной машиной, которую построят на агрегатах Renault. Детали стали известны Мotor1.

В компании работают над новой Dacia Sandero 4 поколения. Недорогой автомобиль впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero Electric, как сообщается, придет на смену модели Dacia Spring в 2027 году. Новинку построят на платформе AmpR Small от Renault 4 и Renault 5.

Последний стоит около 24 000 евро, однако румынский электрокар должны сделать еще дешевле. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Это связано с тем, что компания сосредоточится на доступности.

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