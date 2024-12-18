Renault предложила купить новый бюджетный кроссовер быстрее за 200 долларов

Новый бюджетный кроссовер Renault 4 2025 модельного года полностью рассекречен официально. Теперь производитель предложил желающим купить новинку быстрее других. Эту возможность оценили в 200 долларов.

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Подробности стали известны Motor1. Renault предлагает что-то вроде пропуска с ранним доступом за $200, который позволит встать в начало очереди, когда откроются заказы на Renault 4 E-Tech. В эту сумму также войдут приглашения на мероприятия и коллекционная модель автомобиля в масштабе 1:43.

Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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