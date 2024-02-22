Renault отправила в продажу недорогую альтернативу Duster. Фото

Новый Renault Kardian 2024 – доступный компактный кроссовер B-класса. Автомобиль представляет собой доработанный вариант Dacia Sandero Stepway с новым дизайном. И является альтернативой Duster – такой же бюджетный и компактный. Машину уже отправили в продажу.

Детали сообщили на сайте Renault. Новый бюджетный кроссовер Renault Kardian 2024 модельного года представили официально в конце 2023 года. А теперь первые покупатели смогут познакомиться с машиной лично.

Переднюю часть кузова выполнили в духе самых современных кроссоверов Renault. Широкая трапециевидная решетка установлена между узкими LED-фарами, в бампере – крупный воздухозаборник. Сзади установлены фонари-бумеранги как у Captur. Колесные диски диаметром вплоть до 17 дюймов.

В салоне Renault Kardian 2024 – рулевое колесо, знакомое по другим бюджетным моделям бренда, джойстик на месте рычага КПП и крупный монитор мультимедийной системы.

Пока объявили о единственном турбированном трехцилиндровом моторе объемом 1 л мощностью 125 л.с. (220 Нм крутящего момента). Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями. Цена Renault Kardian – около 22 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер VW на первых фото.