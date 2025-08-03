Разрешен ли хитрый маневр? Тест на знание ПДД

Порой, чтобы повернуть в желаемом направлении, водителю приходится выполнить действительно непростой маневр. И крайне важно при этом соблюдать все требования действующих ПДД, чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге.

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Справитесь ли вы с такой задачей? Проверить себя поможет тест, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". Ваша задача в нем – определить, разрешается ли водителю желтого авто повернуть налево, но через сложный маневр – разворот с последующим движением к нужному перекрестку задним ходом. Вот какие здесь могут быть варианты ответа:

разрешается; разрешается при отсутствии других транспортных средств; запрещается.

Сначала ответим на вопрос, почему водитель в этой ситуации не может просто повернуть налево, а вынужден выдумывать такие непростые комбинации? Сделать это водителю запрещает знак 5.29 "Место для разворота". Несмотря на то, что этот знак относится к группе информационно-указательных, он все же имеет одну единственную запрещающую функцию. И это как раз поворот налево.

Итак, мы убедились, что повернуть привычным способом в этой ситуации водитель не сможет. Поэтому он придумал комбинацию: разворот с последующим движением задним ходом к желаемому перекрестку. И в этом ничего, что бы противоречило действующим ПДД, нет. Ведь движение задним ходом разрешается, если это не создаст препятствия или опасности другим участникам дорожного движения.

Впрочем, когда водитель будет приближаться задним ходом к перекрестку, все же возникнет одна проблема. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом на перекрестках запрещается. Следовательно, таким образом водитель добраться до перекрестка, согласно Правилам, не может. Правильным тут является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель выполнить запланированный разворот и не нарушить при этом Правила.

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