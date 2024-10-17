Просто мечта: брутальный внедорожник Skoda показали с неожиданным дизайном

Сегодня внедорожник – мечта для многих. Покупателей привлекают надежность и брутальный дизайн. Интересно, что последний отлично смотрится на кроссовере Skoda. Про эту модель уже многие забыли.

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Недорогой кроссовер Skoda Yeti был очень популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. В TALK WHEELS подготовили неожиданный дизайн для Yeti. Получилось стильно, брутально и очень эффектно. Хотя чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку.

В свое время преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq. Такие перестановки в модельной линейке, где, похоже, не осталось места для Yeti.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Есть несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq появится специальная отделка из переработанных бутылок и ношеной одежды.

OBOZ.UA ранее показывал самую дешевую модель BMW, которую превратили в практичный автомобиль.