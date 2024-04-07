Прослужат вдвое меньше: названы 7 авто, которые покупать не стоит

Покупка нового или б/у автомобиля – это всегда значительное и ответственное решение. Ведь кроме расходов на само транспортное средство, его содержание также требует определенных средств.

Эксперты из GO утверждают, что некоторые модели авто могут иметь значительные недостатки, делающие их невыгодными для покупки. Читайте дальше, чтобы узнать, на какие транспортные средства не стоит тратить деньги.

Range Rover

Всем автолюбителям известно, что этот роскошный автомобиль имеет множество механических проблем и недостатков. Эксперты отмечают, что особо следует избегать моделей 2016 и 2017 годов. Создается впечатление, что с годами качество Range Rover только ухудшается, поэтому подходите к выбору авто с осторожностью.

Chevrolet Cruze

Эксперты сделали громкое заявление о том, что Cruze является "одним из самых плохих автомобилей, которые когда-либо создавались". Они отметили, что один владелец сообщил, что ему нужно было трижды заменить автоматическую коробку передач в течение всего 1126 километров.

Особо стоит избегать моделей 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 годов.

Mini Cooper

Mini могут выглядеть очень мило на дороге, но на самом деле они не так невинны, как кажутся. Как известно, у этих автомобилей много проблем с двигателем, некачественной проводкой и почти гарантированной неисправностью трансмиссии. Очевидно, что Mini не хватает контроля качества. Эксперты советуют обходить стороной особенно модели 2006-2012 и 2001-2005 годов.

Fiat 500

Fiat известны тем, что их двигатели взрываются. Даже после столь катастрофических ошибок производители не извлекли урок и не улучшили контроль качества, что видно из производительности их автомобилей. Худшие модели 2012, 2014 и 2018 годов.

Nissan Altima

Altima, сделанные до 2002 года, были качественными, но с годами ситуация поменялась. Распространенные проблемы с новыми моделями включают раздутые головки и неисправную автоматическую коробку передач. Nissan продемонстрировал, что они знают, как производить хорошие авто, но при производстве моделей 2002, 2003, 2009 и 2013-2014 годов они решили не беспокоиться из-за качества.

Ford Explorer

Владельцы Ford Explorer регулярно сообщают о проблемах с трансмиссией и коробкой передач. Кроме того, установленные производителем шины Firestone обладали свойством взрываться во время движения.

Ford Explorer также был подвержен несчастным случаям и авариям с опрокидыванием.

Шевроле Colorado

Известно, что разные модели Chevrolet Colorado имеют свои проблемы.

Модель 2015 года, например, имела потерю усилителя руля и пропуски зажигания двигателя. А автомобили с 2004 по 2009 выпускались с глухим двигателем, загрязненной жидкостью гидроусилителя руля и поврежденными ремнями. А также ключи постоянно застряли в замке зажигания, были проблемы с торможением, с неисправным датчиком уровня топлива.

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