Недорогие и надежные кроссоверы: какие б/у авто советуют покупать

Кроссоверы – очень востребованные автомобили для покупателей не только в сегменте новых машин. На вторичном рынке много недорогих б/у авто, и это многих привлекает. Осталось только выбрать самых надежных.

Эксперты What Car назвали лучших. Британские специалисты опросили более 20 000 автовладельцев и определили наиболее надежные кроссоверы с пробегом возрастом до 5 лет.

Лучшие б/у кроссоверы по хорошей цене:

Suzuki Ignis (с 2016 года); Mazda CX-3 (2016-2023); Hyundai Kona (2017-2023); Audi Q2 (с 2016 года); Toyota Yaris Cross (с 2021 года); Mini Countryman (с 2017 года); Honda HR-V (2015-2022); Volkswagen T-Cross (с 2019 года); Suzuki Vitara (с 2015 года); Opel Mokka X (2016-2019).

У Suzuki Ignis даже на вторичном рынке почти не бывает проблем. А серьезные поломки встречаются крайне редко, что делает модель одним из наиболее надежных кроссоверов.

Mazda CX-3 поставили на второе место. Плюсами автомобиля являются не только надежность, но также качественный интерьер и хорошее оснащение.

Hyundai Kona нередко становится одним из лидеров в сегменте компактных кроссоверов. Покупателей привлекает известный бренд, яркий дизайн и приятная цена.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новейший бюджетный кроссовер Toyota.