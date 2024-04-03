Недорогие и надежные кроссоверы: какие б/у авто советуют покупать
Кроссоверы – очень востребованные автомобили для покупателей не только в сегменте новых машин. На вторичном рынке много недорогих б/у авто, и это многих привлекает. Осталось только выбрать самых надежных.
Эксперты What Car назвали лучших. Британские специалисты опросили более 20 000 автовладельцев и определили наиболее надежные кроссоверы с пробегом возрастом до 5 лет.
Лучшие б/у кроссоверы по хорошей цене:
- Suzuki Ignis (с 2016 года);
- Mazda CX-3 (2016-2023);
- Hyundai Kona (2017-2023);
- Audi Q2 (с 2016 года);
- Toyota Yaris Cross (с 2021 года);
- Mini Countryman (с 2017 года);
- Honda HR-V (2015-2022);
- Volkswagen T-Cross (с 2019 года);
- Suzuki Vitara (с 2015 года);
- Opel Mokka X (2016-2019).
У Suzuki Ignis даже на вторичном рынке почти не бывает проблем. А серьезные поломки встречаются крайне редко, что делает модель одним из наиболее надежных кроссоверов.
Mazda CX-3 поставили на второе место. Плюсами автомобиля являются не только надежность, но также качественный интерьер и хорошее оснащение.
Hyundai Kona нередко становится одним из лидеров в сегменте компактных кроссоверов. Покупателей привлекает известный бренд, яркий дизайн и приятная цена.
Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новейший бюджетный кроссовер Toyota.