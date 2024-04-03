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Недорогие и надежные кроссоверы: какие б/у авто советуют покупать

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,1 т.
Suzuki Ignis

Кроссоверы – очень востребованные автомобили для покупателей не только в сегменте новых машин. На вторичном рынке много недорогих б/у авто, и это многих привлекает. Осталось только выбрать самых надежных.

Эксперты What Car назвали лучших. Британские специалисты опросили более 20 000 автовладельцев и определили наиболее надежные кроссоверы с пробегом возрастом до 5 лет.

Лучшие б/у кроссоверы по хорошей цене:

  1. Suzuki Ignis (с 2016 года);
  2. Mazda CX-3 (2016-2023);
  3. Hyundai Kona (2017-2023);
  4. Audi Q2 (с 2016 года);
  5. Toyota Yaris Cross (с 2021 года);
  6. Mini Countryman (с 2017 года);
  7. Honda HR-V (2015-2022);
  8. Volkswagen T-Cross (с 2019 года);
  9. Suzuki Vitara (с 2015 года);
  10. Opel Mokka X (2016-2019).
Opel Mokka X

У Suzuki Ignis даже на вторичном рынке почти не бывает проблем. А серьезные поломки встречаются крайне редко, что делает модель одним из наиболее надежных кроссоверов.

Mazda CX-3 поставили на второе место. Плюсами автомобиля являются не только надежность, но также качественный интерьер и хорошее оснащение.

Hyundai Kona нередко становится одним из лидеров в сегменте компактных кроссоверов. Покупателей привлекает известный бренд, яркий дизайн и приятная цена.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новейший бюджетный кроссовер Toyota.