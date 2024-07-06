Прослужат гораздо дольше: названы марки авто, на которые можно рассчитывать многие годы
Покупка автомобиля – важное решение и серьезная инвестиция. Независимо от того, выбираете ли вы совершенно новую модель или прицениваетесь на вторичном рынке, важно инвестировать в автомобиль, на который вы сможете рассчитывать в длительной перспективе.
Эксперты провели исследование, чтобы определить, какие марки авто являются долговечными. По данным S&P Global Mobility, средний возраст легких автомобилей в США составляет 12,5 лет. Конечно, средний срок службы не измеряется годами, обычно обращают внимание на пробег.
С точки зрения пробега, согласно Consumer Reports, автомобили должны прослужить 350 000 км или больше. Однако во многом это зависит от марки и модели. Например, согласно Consumer Reports, некоторые б/у транспортные средства с пробегом не менее 250 000 км, такие как Toyota Tacoma, 4Runner и Lexus GX, все еще продаются по конкурентоспособным ценам из-за своей репутации надежных и долговечных. Если вы приобретаете новую машину или планируете это сделать в ближайшее время, самое время узнать, какие бренды являются лучшими инвестициями.
Согласно исследованию iSeeCars.com, среднее транспортное средство имеет 11,8% шансов продержаться более 350 000 км. Предлагаем топ-010 автомобилей, которые, по данным iSeeCars.com, станут самым лучшим долгосрочным приобретением.
Toyota 4Runner
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 41%
- Начальная рекомендованная розничная цена 2024 года в США: 40 705 долларов
Chevrolet Silverado 2500HD
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 41,2%
- Начальная розничная цена: 36 800 долларов
GMC Sierra 2500HD
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 41,3%
- Начальная рекомендованная розничная цена: 45 400 долларов
Toyota Tacoma
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 41,7%
- Начальная розничная цена: 31 500 долларов
Honda Pilot
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 42,7%
- Начальная рекомендованная розничная цена: 37 090 долларов
Ford F-250 Super Duty
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 43,6%
- Начальная рекомендованная розничная цена 2024 года: 44 970 долларов
Toyota Sequoia
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 47,1%
- Начальная рекомендованная розничная цена 2024 года: 61 275 долларов
Toyota Tundra
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 47,9%
- Начальная рекомендованная розничная цена: 39 965 долларов
Toyota Land Cruiser
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 47,9%
- Начальная розничная цена: 55 950 долларов
Ford F-350 Super Duty
- Процент шансов выдержать более 350 000 км: 49,1%
- Начальная рекомендованная розничная цена в 2024 году: 44 970 долларов.
Как видим, автомобили Toyota созданы для долговечности. Внедорожники и грузовики компании попали в этот список, занимая пять мест из 10.
Еще один интересный вывод – 8 из 10 автомобилей в этом списке стоят менее 47 401 долларов. В конце концов, когда дело доходит до покупки автомобиля, нет ничего важнее безопасности и надежности.
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