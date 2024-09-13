Производство самого популярного Nissan решили сократить

Кроссовер Nissan Rogue, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, является самым популярным автомобилем японской компании. Однако его производство решили сократить. Для этого существует серьезная причина.

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Детали стали известны Motor1. На рынке США Nissan Rogue пользуется самой высокой популярностью среди всех моделей компании. Но продавать эту машину достаточно быстро не удается.

Это привело к росту запасу. А дилеры не успевают продавать модель достаточно быстро, даже с учетом скидок. Производитель накопил уже 100-дневный запас Rogue. Теперь решили сократить производство.

Недавно новый кроссовер Nissan Rogue 2024 модельного года представили официально. Один из самых сильных соперников Toyota RAV4 прошел модернизацию.

Спереди – новый бампер и широкая решетка между фарами с аккуратным хромированным декором. Сзади изменилась графика внутри фонарей. Также в палитру добавили новые цвета кузова (Deep Ocean Blue Pearl, Baja Storm, Everest White Pearl) и наборы колесных дисков диаметром 18 и 19 дюймов.

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