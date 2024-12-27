Практичный недорогой SUV Hyundai оказался очень безопасным: что это за машина

Новый Hyundai Santa Fe полностью изменился с брутальной внешностью, но сохранил хорошее оснащение и невысокую цену. Вдобавок этот практичный кроссовер оказался очень безопасным.

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Как напоминает OBOZ.UA, в Euro NCAP проверили новые автомобили в строгих испытаниях серией краш-тестов. Кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года с дополнительным пакетом безопасности получил рейтинг 5 звезд.

Защиту взрослых пассажиров оценили в 84%, детей – 88%. Безопасность пешеходов и велосипедистов оценили на 77%, а работу электронных ассистентов – 79%.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

В список оснащения входят сканер отпечатка пальца, доступ с помощью смартфона, система ультрафиолетовой дезинфекции, ассистент парковки с дистанционным управлением и автопилот.

Большой кроссовер Hyundai Santa Fe отправился в продажу по цене от 33 950 долларов – отличное предложение за такой автомобиль. Такой прайс доступен американским покупателям. А, например, на домашнем корейском рынке модель и вовсе оценили в 26 500 долларов.

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