Новый недорогой кроссовер Subaru вызовет ажиотаж на рынке. Фото

Новый Subaru Forester 2025 модельного года уже присоединился к сегменту недорогих SUV и вышел на рынок. На очереди – гибрид. Если все получится, и машина понравится покупателям, кроссовер вызовет настоящий ажиотаж на рынке, где гибриды становятся все популярнее.

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Подробности сообщает Motor1. Кроссовер Subaru Forester Hybrid появится к середине 2025 года. В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей от Toyota. Это будет первый гибрид Subaru с 2023 года.

Ранее гибридный Subaru Forester 6 поколения заметили в ходе испытаний на американских дорогах. Заметно, что производитель нанес на кузов что-то вроде камуфляжа, однако полностью скрывать дизайн не пытались. Да и внешность модели в любом случае рассекречена.

Сам по себе кроссовер Subaru Forester с двигателем объемом 2,5 л предлагает 180 л.с. Очевидно, в составе гибридной системы отдача увеличится.

Производитель ранее сообщил, что европейские покупатели начали получать свои новые Subaru Forester. В США продажи стартовали еще раньше, цена Subaru Forester 6 – от 31 000 долларов.

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