Практичный бюджетник Skoda показали в совершенно другом дизайне

Стас Сидилев
Skoda Karoq

Недорогой кроссовер Skoda Karoq пользуется популярностью благодаря практичности и низкой цене. Однако автомобиль давно не получал обновлений. Эту машину показали в сети в совершенно другом дизайне.

Производитель пока ничего не рассказывает про следующий кроссовер Skoda Karoq. Поэтому автомобиль показали в альтернативном новом виде на канале TALKWHEELS. Получилось довольно необычно для этой модели – дизайн выполнили в стиле электромобилей Skoda.

На первых фото ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

