Практичный бюджетник Skoda показали в совершенно другом дизайне

Недорогой кроссовер Skoda Karoq пользуется популярностью благодаря практичности и низкой цене. Однако автомобиль давно не получал обновлений. Эту машину показали в сети в совершенно другом дизайне.

Производитель пока ничего не рассказывает про следующий кроссовер Skoda Karoq. Поэтому автомобиль показали в альтернативном новом виде на канале TALKWHEELS. Получилось довольно необычно для этой модели – дизайн выполнили в стиле электромобилей Skoda.

На первых фото ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

