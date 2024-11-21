Практические и безопасные: названы лучшие семейные электрокары

На фоне активного развития рынка электрокаров в 2024 году появляется новая категория – практичные и вместительные электромобили, способные вместить всю семью. Особенно актуальна эта тема зимой, когда безопасный и надежный транспорт является приоритетом.

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Наряду с технологическими инновациями внимание привлекает именно семейная практичность авто. Издание The Independent составило список самых популярных семиместных моделей электромобилей для зимних путешествий, составленный на основе тестирований и отзывов.

Kia EV9

Отличается большим салоном и длительной выносливостью благодаря батарее на 99,8 кВт-ч, что обеспечивает до 349 миль хода. Модель привлекает семьи своим комфортом и быстрой зарядкой, но из-за больших габаритов она может казаться тяжелой в вождении. EV9 также демонстрирует стильный футуристический дизайн, подчеркивая амбиции бренда Kia в сегменте электрокаров.

Volvo EX90

Предлагает сочетание высокого уровня комфорта и инновационных технологий. Благодаря 111 кВт-ч батареи этот электромобиль обеспечивает до 374 миль запаса хода, что является одним из лучших показателей. Уникальность EX90 – в наличии системы Lidar, которая улучшает безопасность, сканируя окружающую среду. Комфортный и тихий Volvo EX90 также имеет усовершенствованную аудиосистему с объемным звуком.

Tesla Model Y

Этот автомобиль получил семиместную версию только в ноябре 2024 года для рынка Великобритании. Tesla продолжает снабжать свои автомобили отличными навигационными системами и уникальной сетью зарядных станций, что делает ее одной из самых удобных для дальних путешествий. Отсутствие поддержки Apple CarPlay или Android Auto компенсируется развитой интегрированной системой Tesla, позволяющей пользователям легко взаимодействовать с автомобилем.

Peugeot E-5008

Это элегантный и экономичный вариант для больших семей. Он обладает компактным интерьером и отличной эффективностью, а также обеспечивает до 410 миль запаса хода с батареей на 96 кВт-ч. Зарядка также конкурентна – для пополнения от 20 до 80% потребуется всего 30 минут, что обеспечивает скоростные преимущества для зимних поездок.

Mercedes EQB

Автомобиль демонстрирует элегантность, свойственную автомобилям Mercedes-Benz, и предлагает запас хода до 310 миль. Модель доступна в вариантах с одним или двумя двигателями, что обеспечивает разные режимы управления. Mercedes EQB сохраняет высокий уровень практичности благодаря простому, но утонченному интерьеру, где каждый пассажир чувствует себя комфортно.

Peugeot e-Rifter

Создан на базе фургона, но имеет стиль внедорожника. Он предлагает значительное пространство для пассажиров и имеет вариант семиместного расположения. E-Rifter удобен для зимних поездок благодаря эффективному использованию батареи и помещению большого количества пассажиров и багажа.

Volkswagen ID.Buzz

Это стильный и практичный электромобиль, сочетающий ретро-дизайн с инновационными технологиями. Благодаря батарее на 86 кВт-ч этот электромобиль обеспечивает запас хода до 291 мили, а зарядка от 5 до 80% занимает около 30 минут. ID.Buzz предлагает комфорт, близкий к уровню автомобиля, что делает его особенно удобным для дальних путешествий.

Семейные электромобили для зимних путешествий сочетают экологичность с практичностью. Каждый из этих авто имеет свои особенности, что делает его уникальным для разных стилей вождения и потребностей семей.

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