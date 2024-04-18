Появились подробности о новой модификации самой дешевой модели Tesla

Электромобиль Tesla Model 3 является самой дешевой моделью знаменитой американской компании. В линейке этого автомобиля готовится самый мощный и быстрый вариант. Появилась новая информация о Tesla Model 3 Performance.

По данным Motor1, новая Tesla Model 3 Performance получит мощность более 500 л.с. Об этом свидетельствуют скрытые файлы, которые компания оставила на своем сайте. Однако точная цифра пока неизвестна.

Также отмечается, что компания перенастроила подвеску автомобиля. Машина может получить разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Напомним, в дизайне стандартной модели после рестайлинга 2023 года произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый электрокар из Китая.