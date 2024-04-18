Geely заполнит рынок дешевыми автомобилями: сколько стоят и как выглядят

Новый Zhidou Rainbow от Geely – очень дешевый электромобиль из Китая, который поступил в продажу по привлекательной цене. Компания ожидает, что эта машина понравится покупателям и станет массовой благодаря дешевизне.

О новинке сообщает CarNewsChina. Электромобиль Zhidou Rainbow получил "милую" внешность с круглыми фарами и другими элементами простых геометрических форм. Очень типично для самых компактных китайских электрокаров.

При этом новую модель Geely лучше не эксплуатировать за пределами ровных городских дорог. Длина кузова составляет 3224 мм (колесная база – 2100 мм), ширина – 1515 мм, а высота равна 1630 мм.

Объем багажника равен 1034 л, если сложить кресла второго ряда. Можно даже поразмышлять о путешествии, правда, мотор и батарея далеко уехать не позволят. Мощность составляет всего 27 или 41 л.с. в зависимости от модификации.

Небольшие батареи (10 и 17 кВтч), по официальным данным, позволяют преодолеть от 125 до 205 км пробега. Значит, в действительности этот показатель ближе к 100-150 км. На рынок новый Geely Zhidou Rainbow вышел с ценой от 4400 долларов.

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