Porsche показал самый мощный Cayenne

Немецкая компания Porsche презентовала новый Cayenne Turbo E-Hybrid (PHEV). Новинка способна разгоняться до первой "сотни" за 3,7 секунды, а мощность силового агрегата достигает рекордных 739 л.с.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Porsche расширяет линейку спортивных кроссоверов Cayenne. На смену прежней топ-версии Turbo придет плагин-гибрид Turbo E-Hybrid, с более мощным силовым агрегатом и батареей увеличенной емкости.

По сравнению с версией Cayenne Turbo S E-Hybrid, которая имела в своем арсенале 679 "лошадок" (500 кВт), новый Cayenne Turbo E-Hybrid стал мощнее примерно на 10% и теперь способен выдавать "на-гора" 739 л.с. (544 кВт) и 950 Нм крутящего момента. В состав силового агрегата входит модернизированный 4-литровый V8 с двумя турбинами, развивающий 599 л.с. Он работает в паре с электромотором (130 кВт/176 л.с.), питание для которого обеспечивает новая батарея емкостью 25,9 кВтч, расположенная под полом багажника. В результате новинка стала самым мощным Cayenne за всю его историю. На спринт 0-100 км/ч кроссоверу потребуется не более 3,7 с, а максимальная скорость достигает 295 км/ч.

Кроме того, Cayenne Turbo E-Hybrid получил в базовой комплектации новую более эффективную пневмоподвеску с электронным управлением и фирменную систему векторизации тяги Porsche Torque Vectoring Plus. В качестве опции можно заказать систему подруливания задних колес.

Внешне новинка выделяется собственным дизайном передней части с более крупными воздухозаборниками и ламелями в черном глянце. Колесные арки и нижние боковые панели окрашены в цвет кузова. Сдвоенные выхлопные трубы имеют патрубки из матового алюминия, а тормозные суппорты окрашены в красный цвет.

Салон новинки декорирован кожей, вставками из алюминия, а крышу покрыли синтетической тканью Race-Tex. В стандартную комплектацию вошел руль GT Sport, который дополнили клавишей выбора режимов движения. На выбор предлагаются передние кресла Sport с 18-ю регулировками или сиденья Comfort с 14-ю.

Новый Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid в стандартном кузове универсал обойдется в $148550, а за купеобразную версию придется выложить не менее $153050. Появление новинки у дилеров запланировано на весну будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche представила юбилейную версию 911 S/T.